Хабиров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане

- Искренне соболезную семьям погибших, - заявил Хабиров.

Вечером 10 октября Радий Хабиров опубликовал на своей странице Вконтакте соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане. В авиакатастрофе в Мензелинске сегодня утром погибли и жители Башкирии.

- Работает прямая линия, с родными и близкими на связи психологи. В причинах трагедии еще будут разбираться специалисты. Искренне соболезную семьям погибших. Выжившим желаю выздоровления, сил и мужества пережить случившееся. Всем, чем нужно, мы поможем, - написал Хабиров.

Напомним, утром легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе, не успев набрать нужную высоту. На его борту находились 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. 16 человек погибли, за жизнь шестерых борются врачи. В данный момент по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».