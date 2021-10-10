Житель Башкирии, играя в виртуальную любовь, лишился крупной суммы денег

Виртуальный Ромео совершил несколько переводов и одолжил ей денег. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прошлой неделе Сибайский городской суд Башкирии вынес приговор жительнице Куюргазинского района за то, что она украла крупную сумму денег у своего знакомого.

Известно, что мужчина познакомился с девушкой в интернете летом 2021 года. Та втерлась ему в доверие, клялась в любви и даже была не против выйти за него замуж, а потом попросила в долг 32 тысячи рублей. Виртуальный Ромео совершил несколько переводов и одолжил ей денег. Однако на этом финансовые махинации не закончились – девушка ввела возлюбленного в заблуждение и подключила его банковскую карту к своему телефону. Так она украла еще 130 000 рублей.

Свою вину на заседании женщина полностью признала. Ее осудили по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Из-за ее признательных показаний, положительной характеристики с места жительства и наличия маленького ребенка, суд смягчил приговор. Женщину лишили свободы на три года с испытательным сроком 2 года. Также она будет обязана полностью вернуть украденные деньги.