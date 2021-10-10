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Авто10 октября 2021 17:34

В ГИБДД Уфы отчитались о массовых рейдах

Сотрудникам удалось задержать шестерых пьяных водителей
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что соблюдение ПДД жизненно важно, поэтому необходимо их знать и соблюдать.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что соблюдение ПДД жизненно важно, поэтому необходимо их знать и соблюдать.

Отдел ГИБДД Уфы отчитался о проведение массовых проверок водителей в городе. Так, только за субботу 9 октября дорожным полицейским удалось задержать шестерых автомобилистов, которые управляли ТС будучи пьяными. Всего инспекторы остановили и проверили 852 машины, 64 водителя были оштрафованы по разным нарушениям.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что соблюдение ПДД жизненно важно, поэтому необходимо их знать и соблюдать.

Отметим, что уфимцы уже давно не удивляются большому количеству ДПС на дорогах по пятницам и выходным – в столице традиционно проходят рейды ГИБДД.