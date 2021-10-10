Власти рассказали, как преобразится Уфа к своему 450-летию

Хабиров дал поручение министерствам и ведомствам контролировать выполнение работ и согласовывать траты из бюджета.

Вчера 9 октября власти Башкирии в Доме республики обсудили празднование 450-летия Уфы в 2024 году. Хабиров отметил, что это большое событие для всей Башкирии, дату нужно сделать «по-настоящему праздничной», а уфимцам подарить праздник и серьезно преобразить город.

Власти Башкирии обсудили план подготовки – отремонтируют старые и построят новые социальные, культурные, спортивные, инфраструктурные объекты, среди которых центры борьбы, фехтования и гребного слалома, Евразийская библиотека.

Также планируется реконструировать улицу Октябрьской Революции и путепровод на улице Коммунистической, привести в порядок Театр кукол и Русдрамтеатр. Помимо этих объектов благоустроят уфимские парки, отремонтируют фасады зданий и обновят городские дороги. Все это планируется сделать к 2024 году.

Хабиров дал поручение министерствам и ведомствам контролировать выполнение работ и согласовывать траты из бюджета.