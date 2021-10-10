Башкирские врачи выехали в Оренбургскую область спасать людей, отравившихся суррогатным алкоголем

ЦУР Башкирии тем временем предупреждает – ни в коем случае не покупайте ничего с рук Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 октября, медики Башкирии выехали в Оренбургскую область на подмогу к своим коллегам. Напомним, что там врачи спасают людей, которые отравились суррогатным алкоголем – 32 человека умерли, 64 пострадали.

В соседний регион отправились главный внештатный токсиколог республики Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова, реаниматологи Евгений Сырчин и Сергей Клявлин. Сейчас туда также съезжаются медики и из других регионов.

ЦУР Башкирии тем временем предупреждает – ни в коем случае не покупайте ничего с рук.

- Всю продукцию в магазинах проверяют, товары, которые продают в рюмочных и «наливайках» – сомнительного качества, - напомнили жителям республики.