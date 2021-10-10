В Башкирии женщина за рулем «Шевроле» съехала в кювет, пострадали ее малолетние дочери

37-летняя местная жительница за рулем «Chevrolet Niva» не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

Вчера вечером, 9 октября, в Альшеевском районе Башкирии на автодороге Шафраново-Нижнее Аврюзово произошла серьезная авария, в которой пострадали дети.

Как сообщили в ГИБДД республики, 37-летняя местная жительница за рулем «Chevrolet Niva» не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

К счастью, в ДТП никто не погиб. Но пострадавшие все же есть – это сама автомобилистка и ее две дочери, 7 и 15 лет. Все они были госпитализированы в ближайшую больницу. По факту аварии начато разбирательство, отметили в ГИБДД.