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Происшествия10 октября 2021 10:08

В Башкирии женщина за рулем «Шевроле» съехала в кювет, пострадали ее малолетние дочери

Школьницы, 7 и 15 лет, были госпитализированы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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37-летняя местная жительница за рулем «Chevrolet Niva» не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

37-летняя местная жительница за рулем «Chevrolet Niva» не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

Вчера вечером, 9 октября, в Альшеевском районе Башкирии на автодороге Шафраново-Нижнее Аврюзово произошла серьезная авария, в которой пострадали дети.

Как сообщили в ГИБДД республики, 37-летняя местная жительница за рулем «Chevrolet Niva» не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

К счастью, в ДТП никто не погиб. Но пострадавшие все же есть – это сама автомобилистка и ее две дочери, 7 и 15 лет. Все они были госпитализированы в ближайшую больницу. По факту аварии начато разбирательство, отметили в ГИБДД.