«Нам остается только вспоминать»: в Уфе после долгой болезни умерла 35-летняя педагог и художник

К сожалению, Анастасия не смогла победить свой недуг – онкологию, с которым боролась на протяжении нескольких последних лет.

В Уфе на минувшей неделе состоялись похороны 35-летней Анастасии Шайхльбариной, чья жизнь оборвалась 4 октября в 22:05. Женщина работала в Уфимском художественно-гуманитарном колледже педагогом, была художником, талантливым человеком.

К сожалению, Анастасия не смогла победить свой недуг – онкологию, с которым боролась на протяжении нескольких последних лет.

- Анастасия Викторовна долгое время боролась за жизнь. К сожалению, болезнь победила. Нам остается только вспоминать о ней как о талантливом педагоге и художнике, чутком, светлом и очень сильном человеке, - написали о ней коллеги.

- Это мой педагог и классный руководитель, такой замечательный человек. Как так-то? Совсем молодая же… Так жаль. Светлая память......Соболезную родным, - скорбят ученики.

У Анастасии остался пятилетний сын. Она была творческой личностью. Танцы, книги были ее лучшими друзьями.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким ушедшей.