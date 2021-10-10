Погода по-настоящему удивит жителей Башкирии в День Республики

Ночью похолодает до +4, -1, в некоторых районах и вовсе до -7. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода в День Республики – задаются вопросами жители Башкирии и гости. Синоптики опубликовали прогноз погоды – кажется, погулять не выйдет, ожидаются неблагоприятные явления.

11 октября, в понедельник, в регионе пройдут небольшие дожди, ночью по востоку со снегом. На отдельных участках горных дорог ночью и утром гололедица. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, порывы будут не сильными.

Ночью похолодает до +4, -1, в некоторых районах и вовсе до -7. А вот днем воздух прогреется до +5, +10 градусов. Это средняя погода по всей Башкирии.

В Уфе же, в свою очередь, снега, дождя не ожидается – на прогулку выбраться можно. Температура воздуха составит +12 градусов днем, +6 ночью.