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Общество10 октября 2021 10:45

Погода по-настоящему удивит жителей Башкирии в День Республики

11 октября ожидаются снег с дождем
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Ночью похолодает до +4, -1, в некоторых районах и вовсе до -7.

Ночью похолодает до +4, -1, в некоторых районах и вовсе до -7.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода в День Республики – задаются вопросами жители Башкирии и гости. Синоптики опубликовали прогноз погоды – кажется, погулять не выйдет, ожидаются неблагоприятные явления.

11 октября, в понедельник, в регионе пройдут небольшие дожди, ночью по востоку со снегом. На отдельных участках горных дорог ночью и утром гололедица. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, порывы будут не сильными.

Ночью похолодает до +4, -1, в некоторых районах и вовсе до -7. А вот днем воздух прогреется до +5, +10 градусов. Это средняя погода по всей Башкирии.

В Уфе же, в свою очередь, снега, дождя не ожидается – на прогулку выбраться можно. Температура воздуха составит +12 градусов днем, +6 ночью.