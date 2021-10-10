«Я очень боялась»: мама жены Юльякшина откровенно рассказала, что думает об их отношениях

Пара сыграла шикарную свадьбу в Уфе, на которую пригласили звезд и первых лиц Башкирии.

На днях супруга Радика Юльякшина разоткровенничалась и создала в Инстаграме рубрику вопросов для мамы. Суть в том, что подписчики задавали вопросы, а отвечала на них мама Инзили Фатхутдиновой.

Женщина откровенно ответила на вопрос о первом впечатлении об Элвине Грее.

- Я очень боялась этой встречи. Я чувствовала, что даже не смогу с ним начать разговор. А потом, когда он к нам приехал, я увидела, что он такой простой мальчик, - вспоминает мама бьюти-блогера.

Также подписчики спросили у нее, как она отнеслась к тому, что дочь выбрала мужчину «постарше», еще и звезду.

- Мне кажется, мужчина должен быть в семье старше. А то, что артист, артисты тоже люди – они тоже женятся, они тоже любят, - добавила женщина.

Кстати, Инзиле не пришлось объявлять родителям новость о том, что она встречается с Элвином Греем. Как выразилась сама новоиспеченная супруга звезды, папа и мама «спалили» ее, когда Радик провожал ее до дома под утро.

Напомним, что 17 сентября Элвин Грей женился на своей избраннице Инзиле из Ижевска. Пара сыграла шикарную свадьбу в Уфе, на которую пригласили звезд и первых лиц Башкирии.