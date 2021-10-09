Смертельно опасную инфекцию подхватило более 250 жителей Башкирии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

254 жителя Башкирии заболели внебольничной пневмонией за последние 24 часа. Это следует из предоставленных Минздравом данных.

Стоит отметить, показатели суточного прироста по внебольничной пневмонии неумолимо растут уже несколько дней.

8 октября – 239 человек

7 октября – 167 человек

6 октября – 177 человек

Побороли болезнь за последние сутки 202 жителя республики.

Напомним, сегодня в Башкирии в очередной раз был побит антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За прошедшие сутки опасный вирус подхватили 627 (вчера – 615) жителей республики. Также зарегистрировано 23 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 71 650 человека, умерших – 1 845.