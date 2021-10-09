Новый корпус исламского университета откроют в Уфе в 2022 году

Фото: Сайт главы Башкирии

В сентябре 2022 года в Уфе откроется новый корпус Российского исламского университета. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.

По словам Верховного муфтия Талгата Таджуддина, данное заведение – один из семи исламских университетов в России. Сейчас в нем обучаются 850 студентов из регионов страны и государств СНГ.

Открытие нового здания запланировано на сентябрь 2022 года. В строящемся корпусе осталось завершить внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем, а также благоустроить прилегающую территорию.

Глава Башкирии Радий Хабиров, посетив объект, заверил, что республика готова оказать необходимое содействие в строительстве.