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Общество9 октября 2021 19:17

Новый корпус исламского университета откроют в Уфе в 2022 году

В настоящее время осталось завершить внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Сайт главы Башкирии

Фото: Сайт главы Башкирии

В сентябре 2022 года в Уфе откроется новый корпус Российского исламского университета. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.

По словам Верховного муфтия Талгата Таджуддина, данное заведение – один из семи исламских университетов в России. Сейчас в нем обучаются 850 студентов из регионов страны и государств СНГ.

Открытие нового здания запланировано на сентябрь 2022 года. В строящемся корпусе осталось завершить внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем, а также благоустроить прилегающую территорию.

Глава Башкирии Радий Хабиров, посетив объект, заверил, что республика готова оказать необходимое содействие в строительстве.