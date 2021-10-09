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Происшествия9 октября 2021 18:30

В жутком ДТП в Бвшкирии погиб водитель «Рено»

Авария произошла в Калтасинском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 9 октября, в Калтасинском районе Башкирии погиб водитель «Renault Symbol». Подробности случившейся аварии сообщили сотрудники пресс-центра ГИБДД Башкирии.

Как сообщили сотрудники полиции, авария случалась в шестом часу вечера на шоссе Краснохолмский-Нефтекамск. 33-летний местный житель за рулем «Renault Symbol», как предполагается, не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, водитель получил тяжелейшие травмы. К сожалению, мужчина скончался прямо на месте аварии.

По произошедшему ДТП в настоящее время ведется разбирательство, все причины произошедшего устанавливаются специалистами.

Напомним, аналогичная авария произошла вчера днем, 8 октября. В Стерлитамакском районе Башкирии в страшном ДТП погиб водитель «Нексии».