Гололед и снег! Конец недели в Башкирии выдастся по-зимнему холодным

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воскресенье 10 октября в Башкирии ожидается гололед и снег. Это следует из прогноза, опубликованным специалистам МЧС по Башкирии.

Ожидается облачная погода с прояснениям. Местам по республике пройдут небольшие дожди, а ночью ожидается снег. На некоторых участках горных дорог ночью и утром прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-западный, западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1, +4°, при прояснениях – -6°. Днем будет теплее – +5, +10°.

Местами на трассах Башкирии ночью и утром специалисты прогнозируют туман, видимость составит 500-1000 метров.