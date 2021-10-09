В Башкирии планируют построить пантеон героев спортивной славы

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 9 октября, Радий Хабиров на встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и со спортивной общественностью региона заявил о планах строительства пантеона героев спортивной славы.

– Это будет наглядным примером для подрастающего поколения, для формирования будущего нации. К 2024 году в наших планах максимально «насытить» города и районы республики спортивными объектами, – считает глава республики.

На своей личной странице в социальных сетях руководитель региона отметил, спорт должен стать национальной идеей.

– Мы должны создавать все условия для того, чтобы каждый житель мог найти себе занятие по душе. Бесспорно, власть должна решать вопросы ЖКХ, образования, транспорта и другие. Но спорт – это то, на что мы опираемся, на что рассчитываем, когда говорим о здоровье нации. У нас все для его развития есть – по количеству спортивных объектов мы занимаем в стране второе место, – заявил Радий Хабиров.