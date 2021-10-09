В Башкирии грузовик насмерть задавил пенсионера

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 9 октября, в в Илишевском районе Башкирии грузовик насмерть задавил пенсионера. Подробности произошедшего ДТП рассказали сотрудники дорожной полиции республики.

Как сообщают специалисты пресс-центра регионального ГИБДД, трагедия случилась на трассе Москва-Уфа. 50-летний водитель грузовика «MAN» наехал на 74-летнего местного жителя. К сожалению, пожилой мужчина получил травмы в результате ДТП несовместимые с жизнью травмы и скончался прямо на месте аварии.

Как заявил водитель грузовой машины, авария произошла из-за того, что мужчина в неустановленном месте резко выбежал на проезжую часть. В настоящее время сотрудники полиции ведут по случившемуся разбирательство.

Напомним, вчера днем, 8 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии погиб водитель «Нексии». 50-летний житель Стерлитамака, как предполагается, не справился с управлением и вылетел в кювет.