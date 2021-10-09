Трассу Уфа-Белорецк отремонтируют за более чем 200 миллионов рублей

Власти республики планируют отремонтировать 10,4 километров трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на ремонт 10,4 километров трассы Уфа-Белорецк выделят более 202,4 миллионов рублей. Как сообщает «РБК Уфа», с конца сентября было объявлено и проведено шесть электронных аукционов по отбору подрядчиков для проведения работ.

Управление дорожного хозяйства Башкирии выступило заказчиком во всех шести контрактах. Работы запланированы на 2022–2023 годы. Ремонт профинансируют из бюджета Башкирии.

На выделенные средства власти республики планируют отремонтировать 10,4 километров трассы, а также установить барьерные ограждения на протяжении 17,5 километров. Указанные работы проведут в Кармаскалинском и Белорецком районах Башкирии.