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Общество9 октября 2021 13:28

Трассу Уфа-Белорецк отремонтируют за более чем 200 миллионов рублей

Работы запланированы на 2022–2023 годы
Захар ЯКОВЛЕВ
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Власти республики планируют отремонтировать 10,4 километров трассы

Власти республики планируют отремонтировать 10,4 километров трассы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на ремонт 10,4 километров трассы Уфа-Белорецк выделят более 202,4 миллионов рублей. Как сообщает «РБК Уфа», с конца сентября было объявлено и проведено шесть электронных аукционов по отбору подрядчиков для проведения работ.

Управление дорожного хозяйства Башкирии выступило заказчиком во всех шести контрактах. Работы запланированы на 2022–2023 годы. Ремонт профинансируют из бюджета Башкирии.

На выделенные средства власти республики планируют отремонтировать 10,4 километров трассы, а также установить барьерные ограждения на протяжении 17,5 километров. Указанные работы проведут в Кармаскалинском и Белорецком районах Башкирии.