«Вы нам очень нужны»: в Башкирии борющимся с COVID-19 медикам вручили госнаграды

Фото: Сайт главы Башкирии

Вчера, 8 октября, Радий Хабиров вручил награды 47 медицинским работникам Башкирии, в числе которых и те, кто активно борется с коронавирусной инфекцией.

На торжественном мероприятии глава Башкирии вручил медикам орден Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Луки Крымского, звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», почетные грамоты и благодарственные письма.

– Став в прошлом году для всего человечества суровым испытанием, пандемия напомнила всем нам об особом значении профессии врача. Все службы, общественные организации, волонтеры старались помочь вам. Но основная нагрузка все равно легла на ваши плечи. Болезнь пока не побеждена. Жители просят помощи. Поэтому вы нам очень нужны, – заявил Хабиров.

Руководитель республики напомнил о важности борьбы «с антипрививочными настроениями». Он подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета населения Башкирии необходимо привить более 2,3 миллионов человек.