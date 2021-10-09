В Башкирии вновь побит антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

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В Башкирии в очередной раз побит антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Минздрав Башкирии поделился неутешительной статистикой.

За прошедшие сутки опасный вирус подхватили 627 (вчера – 615) жителей республики. Также зарегистрировано 23 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 71 650 человека, умерших – 1 845.

В настоящее время в Башкирии на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 5 663 человека, на стационарном – 1 034. Из них в тяжелом состоянии - 55, на ИВЛ - 24. Победили инфекцию за сутки 1 137 жителя региона, всего – 63 108 человека.

На сегодняшний день в Башкирии получили первый компонент прививки 1 338 992 человека (за последние 24 часа – 13 684), полностью завершили вакцинацию – 1 221 742 (10 100).