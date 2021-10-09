«Скоро на еду даже хватать перестанет»: жители Башкирии жалуются на первые счета за отопление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Башкирии жалуются на первые в сезоне счета за отопление. Обращения разгневанных людей можно обнаружить на многих электронных ресурсах региональных властей.

Жительница Уфа в своей публикации в электронной приемной органов власти Башкирии пишет, что жильцы ее дома написали коллективное обращение о подаче отопление с 1 октября, чтобы избежать начислений за сентябрь.

– И что я вижу? У меня стоит платёж почти три тысячи рублей. За что вообще производилось начисление? Смена произведена на такие «тарифы» по Вашему решению, а не решению народа Какими нормативными актами могут регламентировать , что Вы не разбираетесь с начислениями, а оставляете все как есть. Платить каким образом нужно, когда зарплаты скоро на еду даже хватать перестанет? – задается вопросом уфимка.

Напомним, замминистра ЖКХ Башкирии Марат Шангареев несколько недель назад сообщил, что жителям многоквартирных домов в республике при отсутствии общедомового прибора учета тепла придется оплачивать отопление за весь месяц, даже если оно будет работать всего неделю.