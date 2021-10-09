«Мы успешно провели выборы»: Хабиров поблагодарил ЦИК Башкирии за проведенную кампанию

8 октября Радий Хабиров посетил Центризбирком Башкирии и высказал ее специалистам благодарность за проведенную кампанию по выборам в Госдуму России, региональный парламент и органы местного самоуправления.

– На мой взгляд, мы успешно провели выборы, создали комфортные и безопасные условия для того, чтобы жители могли спокойно прийти и проголосовать. Очень грамотно выстроили работу по информированию избирателей. И самое важное, что представители разных политических партий работали в ЦИКе строго в рамках закона. Это не только мое мнение, так считают эксперты и руководство ЦИК России, – заявил глава республики.

Также Хабиров высказался о жалобах, поступавших во время проведения выборов. Он отметил, что подобные обращения говорят о том, что «избирателям и кандидатам не все равно, что будет со страной», и поэтому важно процедурно разбираться с каждым из них.