Житель Башкирии, покоривший на одних лишь руках вершину горы Манаслу, вернулся домой

Фото: vk.com/id94731380

Известный башкирский блогер Руслан Набиев вернулся домой после длительной экспедиции на гору Манаслу. Об этом рассказала в своих социальных министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

– Руслан Набиев вернулся домой! Восхищаюсь и горжусь! – сообщила глава ведомства на своей личной странице в социальных сетях, а также поделилась фотографиями, на которых рекордсмена из Башкирии встречают близкие и поклонники.

Напомним, блогер Руслан Набиев, которому удалось выжить после обрушения казармы в Омске в 2015 году, смог подняться на вершину горы Манаслу на вершину на одних лишь на руках, так как после трагедии обе его ноги были ампутированы.