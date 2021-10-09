В Башкирии в страшной аварии погиб водитель «Нексии»

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 8 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии погиб водитель «Нексии». Подробности происшествия рассказали сотрудники пресс-центра ГИБДД Башкирии.

Как сообщают специалисты дорожной полиции, авария случалась в пятом часу дня на трассе Уфа-Оренбург. 50-летний житель Стерлитамака за рулем «Daewoo Nexia», как предполагается, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машина опрокинулась, водитель от полученных травм скончался прямо на месте аварии. Пострадал также 49-летний пассажир «Нексии», его госпитализировали.

По случившемуся в настоящее время ведется разбирательство, все причины произошедшего устанавливаются.