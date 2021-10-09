В Уфе перекроют улицу из-за сельхозярмарок

Движение транспорта будет ограничено в Демском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за проведения сельскохозяйственных ярмарок будет перекрыта уфимская улица. Об этом сообщила пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Движение транспорта будет ограничено в Демском районе на улице Правды – на участке от от улицы Таллинской до улицы Ухтомского.

– Ограничение будет действовать с 7.00 до 16.00 часов 9, 10, 16, 23 и 30 октября. В эти дни на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – сообщила уфимская администрация.

Власти города приносят извинения за возможные неудобства, а также советуют планировать поездки заранее.