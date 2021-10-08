«Салават Юлаев» в овертайме обыграл финский «Йокерит»

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл финский «Йокерит» со счетом 3:2.

Начинала домашнюю серию игр уфимская команда весьма уверенно. Первые две заброшенные шайбы оказались в воротах гостей уже в первом периоде – забили Лисовец и Кулемин.

Однако во втором игровом отрезке хоккеистам «Йокерита» удалось забросить шайбу в ворота своего соотечественника Юхи Метсолы. В третьем периоде начался знаменитый «валидольный» хоккей «Салавата Юлаева». Хоккеистам «Йокерита» удалось сравнять счет во время игры «Салавата Юлаева» в меньшинстве. В итоге игра перешла в овертайм.

В дополнительное время у «Салавата Юлаева» отличился Сакари Маннинен, который забросил шайбу с точной передачи Теему Хартикайнена. Таким образом, уфимская команда впервые за шесть лет побеждает «Йокерит» на домашнем льду.