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Общество8 октября 2021 18:48

В мэрии Уфы рассказали, как 75 школ будут возвращаться с дистанта

К середине октября ученики всех учреждений, где был введен удаленный формат учебы, должны сесть за парты
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На удаленке в Уфе сейчас учатся 5-8 и 10 классы 75 школ

На удаленке в Уфе сейчас учатся 5-8 и 10 классы 75 школ

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе 5-8 и 10 классы 75 школ сейчас находятся на дистанционном обучении. В конце сентября детей отправили на двухнедельную «удаленку» из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. До середины октября школьники должны вернуться за парты. Об этом сообщили в городской администрации.

– 12 октября на очный режим обучения вернется 51 школа, где дистант был введен 27 сентября;

– 13 октября – 19 школ с дистантом 29 сентября;

– 14 октября – 5 школ с дистантом от 30 сентября.

В мэрии Уфы добавили, что «мониторинг по заболеваемости учеников и преподавательского состава продолжается в ежедневном режиме».