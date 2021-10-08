В мэрии Уфы рассказали, как 75 школ будут возвращаться с дистанта

На удаленке в Уфе сейчас учатся 5-8 и 10 классы 75 школ Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе 5-8 и 10 классы 75 школ сейчас находятся на дистанционном обучении. В конце сентября детей отправили на двухнедельную «удаленку» из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. До середины октября школьники должны вернуться за парты. Об этом сообщили в городской администрации.

– 12 октября на очный режим обучения вернется 51 школа, где дистант был введен 27 сентября;

– 13 октября – 19 школ с дистантом 29 сентября;

– 14 октября – 5 школ с дистантом от 30 сентября.

В мэрии Уфы добавили, что «мониторинг по заболеваемости учеников и преподавательского состава продолжается в ежедневном режиме».