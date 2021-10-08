Синоптики дали прогноз погоды на День республики в Башкирии

На День республики местами в Башкирии пройдут дожди, ночью со снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды ближайшие три дня – в том числе и на День республики, который будет праздноваться 11 октября и считается в регионе выходным.

В субботу, 9 октября, в Башкирии не ожидается существенных осадков. Ночью и утром, как и сегодня, будет туманно. В ночные часы температура воздуха упадет до -2,-7°, днем будет умеренно тепло, +9,+14°.

В воскресенье, 10 октября, и на День республики местами по региону пройдут дожди, ночью со снегом. На отдельных участках автодорог может возникнуть гололедица. В темное время суток столбики термометров покажут +4,-1° (при прояснениях до -6°). После восхода солнца воздух прогреется лишь до +5,+10°.