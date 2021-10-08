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Общество8 октября 2021 15:31

Девять больниц Башкирии получили новые машины скорой помощи

Ключи от автомобилей вручил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 8 октября, девять больниц Башкирии получили новые машины скорой помощи. Ключи от 13 автомобилей лечебницам вручил глава республики Радий Хабиров.

Спецмашины были переданы Республиканской станции скорой помощи, больницам городов Кумертау, Сибая, Нефтекамска и Октябрьского, а также четырем центральным районным больницам – Месягутовской, Иглинской, Балтачевской и Белорецкой. Автомобили укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, измерителями глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.

По словам Хабиров, обновление автопарка скорой помощи в медучреждениях будет завершено «в течение ближайших двух-трех лет».