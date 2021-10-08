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Общество8 октября 2021 14:10

Уфа готова потратить на ремонт 600-метрового участка на проспекте Салавата Юлаева 47 млн рублей

Большую часть денег выделил региональный бюджет
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ремонт начнется весной, а завершится осенью

Ремонт начнется весной, а завершится осенью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт 600-метрового участка дороги на проспекте Салавата Юлаева в Уфе предусмотрено 47,4 млн рублей. Речь идет об отрезке между пересечениями с улицами Октябрьской революции и Мингажева. Сейчас идет поиск подрядчика – тендер на портале госзакупок опубликовало строительное управление городской администрации.

Деньги на оплату ремонта на проспекте выделены из республиканского и городского бюджетов. Большую часть средств – 46 млн рублей – предоставил регион.

Участок, который будет отремонтирован

Участок, который будет отремонтирован

По контракту подрядчик должен будет уложить асфальт, установить люки и нанести разметку. Ремонт запланирован в 2022 году: с 16 мая по 30 сентября. Исполнитель госконтракта будет определен 19 октября.