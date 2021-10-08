В Башкирии рассказали, что будет с данными тех, кто на переписи представится «эльфами» и «гоблинами»

Многие молодые люди часто представляются сказочными персонажами во время переписи населения Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Начальник отдела госстатистики уфимского Башстата Оксана Даянова в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» рассказала «Комсомольской правде», как обходятся с данными тех, кто представился «эльфами» и «гоблинами» во время переписи населения.

По словам специалиста, статистический опрос населения в перепись ведется только со слов самих граждан. Возникают случаи, когда опрашиваемый отвечает на вопрос шутливо. Например, человек, давая ответы на вопросы на русском языке, может заявить, что этим самым русским языком не владеет.

– В 2002 году после просмотра фильма «Властелин колец» многие молодые люди, отвечая на вопрос о свой национальности, заявляли, что являются эльфами или гоблинами. И переписчик их так и записывал. Однако поскольку таких национальностей не существует, подобные данные не берутся в статистическую разработку. Таких людей включают в число тех, кто не предоставил информацию о своей национальной принадлежности, – пояснила Даянова.