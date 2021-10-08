Башкирия обновила антирекорды по COVID-19 в четвертый день подряд

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались более 1,8 тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия в четвертый день подряд обновила антирекорды по приросту заболевших и умерших от коронавируса. Об этом говорит статистика местного Минздрава за 8 октября.

За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 615 жителей (предыдущий максимум – 576). Всего на территории республики зарегистрировано более 71 тысячи случаев инфицирования.

От коронавируса за день скончались еще 32 пациента (предыдущий максимум – 30). С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 822 жителей региона, 1 534 из них – старше 60 лет.

Переболели ковидом 61 971 человек, 604 выписались за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в республике числятся 7 230 жителей: 6 244 лечатся дома, 986 лежат в профильных госпиталях (50 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ).