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Общество8 октября 2021 11:15

Глава еще одного из районов Башкирии подал в отставку

Чиновнику уже подыскали замену
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Азат Арсланов // vk.com

фото: Азат Арсланов // vk.com

Глава Буздякского района Башкирии Азат Арсланов подал в отставку. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила районная администрация.

– Он [Арсланов] сказал, что для него было честью работать на благо буздякцев. Экс-глава поблагодарил жителей района, свой коллектив, депутатский корпус, глав сельских поселений, руководителей предприятий за успешную совместную работу, – передали в пресс-службе муниципалитета.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Ильнур Игдиев. Ранее он был замом руководителя администрации Аскинского района и отвечал за агропромышленный комплекс.

38-летний Азат Арсланов возглавлял Буздякский район с 2017 года.

Напомним, накануне, 7 октября, свои полномочия также сложил глава Аургазинского района Зуфар Идрисов.