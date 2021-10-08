Глава еще одного из районов Башкирии подал в отставку

фото: Азат Арсланов // vk.com

Глава Буздякского района Башкирии Азат Арсланов подал в отставку. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила районная администрация.

– Он [Арсланов] сказал, что для него было честью работать на благо буздякцев. Экс-глава поблагодарил жителей района, свой коллектив, депутатский корпус, глав сельских поселений, руководителей предприятий за успешную совместную работу, – передали в пресс-службе муниципалитета.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Ильнур Игдиев. Ранее он был замом руководителя администрации Аскинского района и отвечал за агропромышленный комплекс.

38-летний Азат Арсланов возглавлял Буздякский район с 2017 года.

Напомним, накануне, 7 октября, свои полномочия также сложил глава Аургазинского района Зуфар Идрисов.