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Общество8 октября 2021 10:01

Торговые центры Уфы предупредили жителей об антиковидных ограничениях

Посетить развлекательные комплексы можно будет только со справкой о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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ТЦ через соцсети уведомляют жителей об антиковидных ограничениях

ТЦ через соцсети уведомляют жителей об антиковидных ограничениях

Крупнейшие торговые центры Уфы на своих страницах в социальных сетях предупредили горожан об антиковидных ограничениях, которые начнут действовать со вторника, 12 октября. Из-за обострившейся ситуации с COVID-19 посетить торговые комплексы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса, справки о перенесенной за последние полгода инфекции или отрицательного ПЦР-теста.

Уведомление о вводимых на следующей неделе мерах опубликовали торговые центры «Планета», «Мега», «Ультра», «Галерея ART» и «Мир».