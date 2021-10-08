Торговые центры Уфы предупредили жителей об антиковидных ограничениях

ТЦ через соцсети уведомляют жителей об антиковидных ограничениях

Крупнейшие торговые центры Уфы на своих страницах в социальных сетях предупредили горожан об антиковидных ограничениях, которые начнут действовать со вторника, 12 октября. Из-за обострившейся ситуации с COVID-19 посетить торговые комплексы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса, справки о перенесенной за последние полгода инфекции или отрицательного ПЦР-теста.

Уведомление о вводимых на следующей неделе мерах опубликовали торговые центры «Планета», «Мега», «Ультра», «Галерея ART» и «Мир».