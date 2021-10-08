Теему Хартикайнен стал папой во второй раз

Финский форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен стал отцом во второй раз – у него родилась дочка.

О радостной новости сообщили в социальных сетях уфимской команды. Подали ее весьма забавно.

- Тему Хартикайнен пропустил раскатку по уважительной причине! Сегодня утром в Уфе в семье Хартикайненов родилась дочь, - гласит послание клуба.

Отмечается, что дочка появилась на свет утром 8 октября в одном из столичных роддомов. Новорожденная и ее счастливая мама чувствуют себя хорошо. Первый раз папой Хартикайнен стал в 2017 году – тогда в семье финна родился сын.

Для уфимской команды фигура Хартикайнена стала по-настоящему ключевой. За «Салават Юлаев» он выступает с 2013 года и за этот период заработал 401 очко (187+223). В 2019 году его наградили орден «За заслуги перед республикой Башкортостан».