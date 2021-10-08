Житель Башкирии изготовил и продал 36 поддельных справок о ПЦР-тестах на COVID-19

На продаже медицинских справок мужчина выручил более 50 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В башкирском городе Октябрьском будут судить местного жителя, который изготавливал и продавал поддельные медицинские справки о ПЦР-тестах на COVID-19. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемый занимался созданием липовых документов у себя дома до июля текущего года. Он вносил в справки сведения об отсутствии заболевания у клиентов, проставлял оттиски штампов больниц и подписывался вместо врачей.

Всего мужчина изготовил 36 поддельных свидетельств об отрицательных тестах на коронавирус. Он продавал их за 1-2 тысячи рублей. Покупатели перечисляли деньги на банковскую карту или оставляли их в почтовом ящике. Незаконный бизнес принес обвиняемому более 50 тысяч рублей. Мужчина признал вину в преступлении. Дело о подделке официального документа будет рассматривать Октябрьский городской суд.