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Общество8 октября 2021 10:35

Житель Башкирии изготовил и продал 36 поддельных справок о ПЦР-тестах на COVID-19

В ближайшее время 51-летний мужчина предстанет перед судом
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На продаже медицинских справок мужчина выручил более 50 тысяч рублей

На продаже медицинских справок мужчина выручил более 50 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В башкирском городе Октябрьском будут судить местного жителя, который изготавливал и продавал поддельные медицинские справки о ПЦР-тестах на COVID-19. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемый занимался созданием липовых документов у себя дома до июля текущего года. Он вносил в справки сведения об отсутствии заболевания у клиентов, проставлял оттиски штампов больниц и подписывался вместо врачей.

Всего мужчина изготовил 36 поддельных свидетельств об отрицательных тестах на коронавирус. Он продавал их за 1-2 тысячи рублей. Покупатели перечисляли деньги на банковскую карту или оставляли их в почтовом ящике. Незаконный бизнес принес обвиняемому более 50 тысяч рублей. Мужчина признал вину в преступлении. Дело о подделке официального документа будет рассматривать Октябрьский городской суд.