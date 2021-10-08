Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 9:23

«Жутко это снимать!»: после поездки в Крым уфимка нашла в машине страшный «гостинец»

Под колпак колеса забралась гадюка
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: https://www.instagram.com/senator.julia/

Фото: https://www.instagram.com/senator.julia/

Неожиданную находку обнаружила в колесе своей иномарки уфимская фитнес-модель Юлия Сенаторова. Между диском и колпаком намоталась самая настоящая крымская гадюка – к счастью, уже высохшая. Девушка припомнила, что летом она ездила в Крым, и, скорее всего, именно из этой поездки привезла неожиданный сувенир. Работники автосервиса предположили, что такие ситуации на юге не редкость – змеи часто заползают туда, где им тепло и хорошо, а потом там и умирают.

- Гадюка! На переднем колесе с моей стороны. Слава Богу, она меня не укусила, когда туда залезала. Я понимаю, что она мертвая, но мне до сих пор жутко это снимать, - с ужасом поделилась с подписчиками Юлия.

Уфимка нашла в колесе машины высохшую гадюку