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Происшествия8 октября 2021 8:47

В Башкирии мужчина и женщина попали под поезд

Одному из пострадавших удалось выжить
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Поезд, под который попали двое местных жителей, был грузовым

Поезд, под который попали двое местных жителей, был грузовым

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Белебеевском районе Башкирии мужчина и женщина попали под грузовой поезд, когда пытались перейти железную дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел утром 7 октября на станции Аксаково. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

– Мужчина погиб на месте, женщина с травмами доставлена в Белебеевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – передали в правоохранительном ведомстве.

На месте происшествия работал зам уфимского транспортного прокурора, а также оперативники МВД и следователь СК Башкирии. Транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям ответственных должностных лиц.