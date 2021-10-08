В Башкирии мужчина и женщина попали под поезд

Поезд, под который попали двое местных жителей, был грузовым Фото: Никита ПОЛЬКО

В Белебеевском районе Башкирии мужчина и женщина попали под грузовой поезд, когда пытались перейти железную дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел утром 7 октября на станции Аксаково. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

– Мужчина погиб на месте, женщина с травмами доставлена в Белебеевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – передали в правоохранительном ведомстве.

На месте происшествия работал зам уфимского транспортного прокурора, а также оперативники МВД и следователь СК Башкирии. Транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям ответственных должностных лиц.