Фото: Уфу накрыл густой туман

фото: соцсети

Сегодня утром, 8 октября, над всей Уфой возник густой туман. Это связано с падением температуры воздуха на фоне высокого уровня влажности.

фото: соцсети

Горожане делятся снимками дымки, окутавшей башкирскую столицу. Местные жители отмечают, что на расстоянии 50-100 метров едва ли можно что-либо разглядеть.

фото: соцсети

фото: соцсети

– Можно заблудиться и до школы не дойти, – смеются школьники.

фото: соцсети

По данным МЧС республики, видимость на автодорогах в условиях тумана сократилась менее чем на 500 метров.

фото: соцсети

Между тем в Башгидромете сообщили, что температура воздуха сегодня ночью в Уфе понижалась до -5, -6°. Днем так же ожидается довольно прохладная погода: столбики термометров не поднимутся выше 14°. Ветер будет северо-западный, умеренный. Осадков не ожидается.