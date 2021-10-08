В Башкирии планируют выпускать высокотехнологичное оборудование для перекачки газа

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне в Санкт-Петербурге прошел X международный газовый форум, где топ-менеджеры «Газпрома» и Ростеха подписали соглашение о намерениях запустить в Башкирии комплекс для сборки и испытания двигателей для газового гиганта. Со стороны республиканского правительства документ подписал глава региона Радий Хабиров.

Согласно документу, две крупнейшие госкорпорации при поддержке правительства Башкирии запустят в 2024 году производство двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Предприятие будет собирать «высокоэффективные газотурбинные приводы для применения в составе газоперекачивающих агрегатов», сообщает пресс-служба главы республики.

- Производственно-технологический комплекс в Уфе рассчитан на сборку, испытания и ремонт до 50 современных и эффективных двигателей ежегодно, что позволит обеспечить растущие потребности «Газпрома» в индустриальных силовых установках серии «АЛ», - заявил после подписания соглашения заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

В пресс-службе главы Башкирии отметили, что первые опытные образцы двигателей планируют собрать уже в 2022 году.