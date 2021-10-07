В Башкирии возобновили поиски бесследно пропавшей 20 лет назад Татьяны Артемьевой

Фото: СКР по Башкирии

На днях Белебеевский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии опубликовал ориентировку на пропавшую 20 лет назад жительницу деревни Кош-Елга Бижбулякского района республики. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье «убийство» и пытаются найти хоть какие-то зацепки по загадочному исчезновению 13-летней Татьяны Артемьевой.

По данным СКР по Башкирии, 2 октября 2001 года Татьяна выехала на попутном УАЗе из родной деревни в поселок Приютово и пропала без вести. С тех самых пор установить ее местонахождение так и не удалось.

Приметы Татьяны Артемьевой: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, прямые брови, прямой нос, тонкие губы, карие глаза.

В день пропажи девушка была одета в кожаную куртку темно-зеленого цвета, белую водолазку, черные брюки, черные колготки и черные туфли.

Всех, кто может обладать информацией о местонахождении похожего человека, просят связаться с Белебеевским межрайонным следственным отделом СКР по Башкирии по телефону: 8 (34786) 4-05-59.