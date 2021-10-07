В Башкирии помидоры с конца лета подорожали почти на 40 рублей

За килограмм помидоров сейчас просят 94 рубля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии с конца лета еженедельно дорожают помидоры: если 30 августа килограмм стоил чуть больше 55 рублей, то в начале текущей недели – уже 94 рубля с копейками. Только за прошедшую неделю этот овощ вырос в цене на 12% (или на 10 рублей). Об этом говорят данные Башстата.

Аналитики сравнили предложения в магазинах за 27 сентября и 4 октября и выяснили, что помимо помидоров, рост цен за неделю также затронул:

– куриные яйца (61 руб. за 10 шт.: +8% или +4,5 руб.);

– полукопченую и варено-копченую колбасу (почти 445 руб. за 1 кг: +5,1% или +21,4 руб.);

– мягкие конфеты в шоколаде (316 руб. за 1 кг: +3,9% или +12 руб.);

– мясные консервы для детского питания (почти 850 руб. за 1 кг: +3,6% или +29,7 руб.);

– овощные консервы для детского питания (514,4 руб. за 1 кг: +3,4% или +16,8 руб.).

Из подешевевших продовольственных товаров можно выделить разве что репчатый лук (28,7 руб. за 1 кг: -2,1% или -60 коп) и яблоки (86 руб. за 1 кг: -1,8% или -1,6 руб.).