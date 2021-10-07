Автопробег «Комсомолки» ознакомился с двумя крупными предприятиями Белебея

фото: Комсомольская правда - Уфа

Автопробег «Комсомолки» продолжает знакомиться с успешными компаниями западной Башкирии. На очереди – город Белебей. Здесь участникам поездки провели экскурсию по двум крупным предприятиям: «АММА» и «Белебеевский машиностроительный завод».

Научно производственное предприятие «АММА» выпускает металлоконструкции. Завод с 2017 года имеет статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). С тех пор предприятие создало 170 рабочих мест. Общий объем инвестиций в производство составляет 355 млн рублей инвестиций.

«Белебеевский машиностроительный завод» производит оборудование для сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности – в первую очередь шламовые и перекачивающие насосы. Предприятие начало свою работу в 2014 году – после преобразования «Белмашзавода», который являлся правопреемником «Белебеевского машиностроительного завода», основанного еще в 1942 году. Такой вот исторический цикл.

Все участники автопробега «Комсомолки» по западным районам Башкирии

В автопробеге «Комсомольской правды-Уфа» в честь Дня республики принимают участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология – Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская».

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