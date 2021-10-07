В Уфе водитель скутера протаранил дерево и умер при госпитализации

фото: ГИБДД Уфы

Сегодня, 7 октября, в Уфе случилось смертельное ДТП: водитель скутера врезался в дерево и скончался при госпитализации. Его пассажир сейчас в больнице. Инцидент произошел в четвертом часу дня на улице Дмитрия Донского, передает городская ГИБДД.

– Мужчина 45-50 лет за рулём скутера Suzuki, двигаясь со стороны улицы Александра Невского, допустил наезд на дерево, после чего транспортное средство опрокинулось. Водитель от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, его 23-летний пассажир госпитализирован, – следует из сообщения дорожной полиции.

фото: ГИБДД Уфы

Инспекторы устанавливают личность погибшего скутериста и выясняют обстоятельства произошедшего.