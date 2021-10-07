В Уфе закроют проезд машин по набережной реки Белой

фото: ufacity.info

В Уфе с 8 по 10 октября будет закрыт проезд машин на улицах Набережной и генерал-губернатора Перовского. Это связано с проведением Всероссийского дня ходьбы.

Как пояснили в администрации башкирской столицы, ограничения движения запланированы на:

– участке улицы Набережной от дома №232 до улицы генерал-губернатора Перовского – с 8:00 8 октября до 12:00 10 октября;

– участке улицы Набережной от дома №232 до улицы Сочинской – с 20:00 8 октября до 21:00 9 октября;

– улице генерал-губернатора Перовского (спуск к набережной) – с 20:00 8 октября до 21:00 9 октября.

Администрация города принесла извинения уфимцам за возможные неудобства.

Всероссийский день ходьбы в Уфе пройдет 9 октября. Центральной площадью мероприятия станет набережная реки Белой. Участники стартуют оттуда в 13:30. Они пройдут 2022 метра до монумента Дружбы.