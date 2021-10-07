В Уфе из-за коронавируса отменили праздничные салюты на День республики

Из-за коронавируса Башкирия осталась без массовых мероприятий и салютов на День республики Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за обострившейся ситуации с коронавирусом отменены салюты на День республики, который будет праздноваться 11 октября. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», связанный с республиканскими чиновниками. Информацию подтвердил пресс-секретарь городской администрации Талгат Зайнуллин.

Ранее «КП-Уфа» писала, что по всей Башкирии на День республики отменяются массовые мероприятия. Причина та же – сложная эпидемиологическая ситуация. В городах и районах пройдут только локальные награждения по случаю праздника и сельскохозяйственные ярмарки.