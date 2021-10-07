Башкирские депутаты поддержали отмену «сухого закона» на новогодних каникулах

Депутаты разрешат продавать алкоголь во все дни новогодних каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

Профильный комитет башкирского парламента поддержал предложение Минторга республики об отмене «сухого закона» в дни новогодних каникул. Речь идет о введенном два года назад запрете на продажу спиртного 3 января и временном ограничении его реализации с 4 по 6 января.

По словам вице-спикера Госсобрания-Курултая Рустама Ишмухаметова, мера оказалась довольно полезной: в регионе наблюдалось «существенное снижение числа несчастных случаев, преступлений и нарушений общественного порядка», также сократилось количество отравлений алкоголем». Несмотря на все социальные преимущества «сухого закона», парламент Башкирии намерен пересмотреть введенные им же ограничения.

– В адрес наших депутатов неоднократно поступали обращения граждан, которые испытывают неудобство из-за невозможности приобрести алкоголь в определенные дни. Кроме того, запрет наносит значительный ущерб предприятиям торговли. При этом речь идет именно о добросовестных продавцах, торгующих качественным легальным алкоголем, – отметил Ишмухаметов.

Парламентарий полагает, что практика ограничения продажи алкоголя «исчерпала» свою эффективность. В то же время «современное законодательство должны быть максимально гибким» и реагировать «на реалии социальной и экономической ситуации».

– Поэтому мы меняем его в соответствии с положением дел на данный момент. Однако это не мешает нам в дальнейшем вернуться к запрету продажи алкоголя в новогодние каникулы, если возникнет такая необходимость, – заключил Ишмухаметов.

Депутаты рассмотрят законопроект об отмене запрета на продажу алкоголя на ближайшем планерном заседании.

Напомним, 23 сентября Минторг Башкирии выступил с предложением отменить «сухой закон» в новогодние праздники. В ведомстве заявили о тенденции к улучшению ситуации на алкогольном рынке и о готовности контролировать соблюдение требований в сфере оборота спиртного. Так же, как и Рустама Ишмухаметова, министерство заявляло, что новогодний запрет на продажу алкоголя исчерпал свою эффективность.