Главврачи семи больниц Башкирии попросили Хабирова отправить пожилых людей на самоизоляцию

Главврачи выразили опасение за граждан старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные врачи семи больниц Башкирии обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой отправить пожилых людей на самоизоляцию из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.

Открытое письмо к руководителю региона сегодня, 7 октября, опубликовал Азат Мухаметзянов, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы и ковид-госпиталей в селе Зубово и городе Стерлитамаке.

Вот отрывок из текста письма:

«Вы не представляете, какую боль испытывают врачи, когда вроде бы приняты все реанимационные действия, исчерпаны все возможные протоколы лечения, но пациента спасти не удается. [...] Иногда уже опускаются руки, но мы подбадриваем друг друга, держимся. Особенно много уходит пожилых людей, старше 65 лет. Уходят и люди с хроническими заболеваниями. И все они не успели или не захотели сделать прививку.

Мы видим, что в нашем обществе царят довольно сильные «антипрививочные» настроения. И с каждым днем количество умерших от COVID-19 становится всё больше и больше.

Поэтому просим вас позаботиться о самых незащищённых от коварного вируса жителях. Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию.

Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться».

Под открытым письмом, помимо Мухаметзянова, подписались главврачи:

– «Больницы скорой медицинской помощи» Ирина Карамова;

– городской больницы №1 города Октябрьского Сергей Иванов;

– городской больницы №2 города Стерлитамака Эльвира Гильванова;

– центральной городской больницы города Кумертау Олег Астахов;

– центральной городской больницы города Сибая Радик Надыргулов;

– городской клинической больницы №13 города Уфы Булат Гарифуллин.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина сказала «КП-Уфа», что ведомство поддерживает письмо медиков. Отметим, что сам Радий Хабиров, которому и адресовано обращение, сейчас находится в Санкт-Петербурге – он возглавляет республиканскую делегацию на международном газовом форуме.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Башкирии действительно напряженная. Республика бьет рекордны по приросту заболевших и умерших от COVID-19 уже третий день подряд.