Умер заведующий хирургическим отделением Ермекеевской ЦРБ Ришат Шаяхметов

фото: профсоюз работников здравоохранения

В Башкирии сегодня, 7 октября, от тяжелой болезни скончался заведующий хирургическим отделением Ермекеевской ЦРБ Ришат Шаяхметов. Медик отработал в больнице порядка 30 лет, был хирургом высшей категории и отличником здравоохранения. О смерти врача сообщил профсоюз работников здравоохранения.

– Ришат Габдуллович прекрасно совмещал работу заведующего хирургическим отделением больницы и председателя профкома. Он пользовался заслуженным уважением и бесспорным авторитетом в коллективе, был наставником молодых специалистов. Для него не было маленьких проблем, как и не было различий в должностях, он знал, чем живет каждый сотрудник больницы и во всем старался помочь своим коллегам, – рассказали о покойном в правозащитной организации.

«КП-Уфа» соболезнует друзьям и родным Ришата Шаяхметова.