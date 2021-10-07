Участники автопробега «Комсомолки» отдохнули в горнолыжном комплексе Уязы-Тау

Фото: "КП-Уфа"

Участники автопробега «Комсомолки» продолжают знакомиться с красотами и достопримечательностями Туймазинского района. Отдохнуть и остановиться на ночь мы решили в горнолыжном комплексе Уязы-Тау. Сюда полюбоваться чудесными пейзажами, отдохнуть душой и телом и набраться новых впечатлений приезжают не только из разных уголков Башкирии, но и других регионов.

Сам горнолыжный комплекс представляет собой несколько уютных двухэтажных домов с удобными комнатами, туалетами, душем и холодильником. Также на территории комплекса работают 3 бани. Изначально горнолыжный комплекс строился для размещения олимпицев, а сейчас тут может отдохнуть любой желающий. Уязы-Тау – излюбленное место отдыха семьей с детьми, а также веселых дружеских компаний. Здесь можно отправиться на конную прогулку, прокатиться на квадроцикле или сигвее, устроить памятную фотосессию.

Перед дорогой участники автопробега подкрепились хот-догами и бутербродами с соусами от Буздякского консервного комбината и сырами от Белебеевского молочного комбината. Впереди – знакомство с предпринимательским потенциалом Белебея.

#тасамаяслебедем #красноусольскаяпремиум

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