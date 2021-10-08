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Общество8 октября 2021 6:30

От Уфы до аэропорта и обратно проехался уникальный троллейбус

Машина двигалась исключительно за счет аккумуляторов
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: https://www.instagram.com/otransrb/

Фото: https://www.instagram.com/otransrb/

В Уфе испытали новый троллейбус, который проехал от улицы Айской до уфимского аэропорта и обратно.

Известно, что 6 октября в Уфе испытывали возможности новых машин, выпускаемых на местном троллейбусном заводе. Новые троллейбусы с запасом автономного хода могут проезжать огромное расстояние без подключения к контактной сети. Это позволяет электротранспорту двигаться даже в условиях аварий или неожиданных отключений электроэнергии.

Судя по всему, троллейбус проехал на заряде аккумуляторных батарей не меньше 50 километров - это маршрут от улицы Айской до здания аэропорта и обратно.

По словам автомобилистов, лицезревших необычную картину, электротранспорт двигался с «хорошей скоростью и даже обгонял автомобили».