В Башкирии ввели карантин из-за птичьего гриппа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радий Хабиров ввел карантин в Туймазинском районе Башкирии из-за угрозы распространения птичьего гриппа.

Власти республики оперативно отреагировали на сообщение об очагах птичьего гриппа на территории Туймазинского района. Накануне Радий Хабиров своим указом ввел карантин сразу в двух населенных пунктах – там работали предприятия, в которых допустили распространение заразы.

Так, ограничения появились в селах Николаевка и Шоссейная Туймазинского района республики. Также специалисты наблюдают за населенными пунктами, которые находятся в радиусе 5 и 11 километров от указанных сел.

Среди указанных главой Башкирии ограничений указаны запрет на лечение больных птиц, из ввоз и вывоз, закладка яиц на инкубацию, выгульное содержание и охота на диких пернатых.

Напомним, что осенью 2020 года Башкирии рядом с Башкирии выявили очаги распространения еще одного опасного заболевания – африканской чумы свиней.